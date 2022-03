Le peripezie di Melbourne alla vigilia degli Australian Open non sono servite a nulla: adesso intorno a Novak Djokovic regna nuovamente l’incertezza sulla sua partecipazione a un torneo di tennis. Si tratta di Indian Wells, il primo Masters 1000 della stagione, che si disputa in California. Il fuoriclasse serbo no vax appare in tabellone “ma non è ancora certo che possa partecipare al torneo ottenendo l’approvazione del Cdc (il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie Usa)”, come hanno spiegato gli organizzatori su Twitter. Gli stranieri devono infatti dimostrare di aver completato il ciclo di vaccino anti-Covid per poter volare negli Stati Uniti.

Novak Djokovic nel sorteggio di Indian Wells, ma senza vaccino non può entrare negli Stati Uniti

Djokovic, al momento, compare come testa di serie numero 2. “Novak Djokovic è nella entry list e perciò è stato inserito nel sorteggio — hanno fatto sapere gli organizzatori in una nota — Siamo attualmente in contatto col suo team ma ad oggi non è stato stabilito se parteciperà all’evento, in quanto serve l’autorizzazione del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie per entrare nel Paese. Forniremo degli aggiornamenti quando ne sapremo di più”.

Novak Djokovic is on the tournament entry list, and therefore is placed into the draw today. We are currently in communication with his team; however, it has not been determined if he will participate in the event by getting CDC approval to enter the country.#IndianWells — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 8, 2022

Il torneo è iniziato lunedì e andrà avanti fino a domenica 20 marzo. Se riuscisse a essere parte della gara, Djokovic affronterebbe il vincente tra il belga David Goffin e l’australiano Jordan Thompson. Ma ad oggi appare uno scenario remoto, visto che sono davvero poche le categorie di persone non vaccinate che possono entrare negli Stati Uniti: tra queste, le persone con “controindicazioni all’assunzione del vaccino”, quelle con “esenzione umanitaria”, oppure “persone il cui ingresso nel Paese sarebbe nell’interesse nazionale”.