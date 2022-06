Djokovic è disposto a rinunciare agli Us Open pur di non vaccinarsi: “Non c’è molto che io possa fare”

Alla vigilia di Wimbledon Novak Djokovic esclude la sua presenza agli Us Open di fine agosto: non si vaccinerà contro il Covid, condizione necessaria per entrare negli Stati Uniti

Mentre si appresta a difendere il titolo a Wimbledon, Novak Djokovic mette le mani avanti in vista degli Us Open che prenderanno il via a New York il 29 agosto. A una domanda specifica in conferenza stampa il campione serbo ha affermato che non ha intenzione di vaccinarsi contro il Covid, condizione necessaria per entrare negli Stati Uniti e motivo per il quale è stato espulso dall’Australia dove si era recato a gennaio per giocare gli Open. “Ad oggi non posso entrare negli Stati Uniti e questo mi dà motivazioni supplementari per far bene qui a Wimbledon”, ha detto.

“Spero di disputare un buon torneo – ha aggiunto – come ho fatto nelle ultime 3 edizioni. Poi, vediamo cosa succede. Mi piacerebbe andare negli Usa ma ad oggi non è possibile. Non c’è molto che io possa fare, sta al governo degli Stati Uniti decidere se far entrare persone non vaccinate nel paese”. Wimbledon comincia domani senza tennisti russi e bielorussi, esclusi dalla federazione britannica dopo l’inizio della guerra in Ucraina. “Non vedo come possano aver contribuito a ciò che è accaduto” ha detto Djokovic riferendosi al conflitto e giudicando “ingiusta” l’esclusione. “Sono atleti professionisti, meritano di competere per la vittoria. Nessuno di loro ha espresso sostegno per la guerra. Capisco entrambi i punti di vista, è difficile dire cosa sia giusto o sbagliato”, ha aggiunto riferendosi alla decisione degli organizzatori di Wimbledon. “Non credo però sia giusto mettermi nella condizione di essere escluso dal torneo a causa di circostanze che io non ho contribuito a creare”.

Sulle sue ambizioni al torneo sull’erba di Londra: “Sono sempre riuscito ad adattarmi rapidamente alla superficie, quindi non c’è motivo di pensare che non possa farlo di nuovo. Wimbledon è sempre stato il mio sogno d’infanzia, il torneo che ho sempre voluto vincere. Certo, i ricordi delle ultime tre edizioni sono meravigliosi per me. Spero di poter allungare la mia serie di vittorie”. Djokovic aprirà il programma sul Campo Centrale di Wimbledon il prossimo lunedì alle 14:30.