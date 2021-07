“Ma c’è sopra una pizza!”: la divisa di Armani per le Olimpiadi nel mirino dei criticoni

La divisa disegnata da Armani per le Olimpiadi di Tokyo 2020 non piace agli espertoni stilisti dell’internet: l’hanno bocciata

La divisa di Armani per le Olimpiadi nel centro della polemica: il disegno tricolore circolare per molti è antiestetico e fa discutere. Anche per la divisa della Nazionale di calcio ci furono molte polemiche e poi è andata come è andata: si tratta di una critica o è diventato un rito scaramantico?

“Ma c’è sopra una pizza!”: la divisa di Armani per le Olimpiadi

Le ingenerose critiche sui social vertono spesso sullo stesso particolare: la pizza:

Vi piace più la mia o quella di #Armani come divisa della nazionale per le olimpiadi di #Tokio2020 ? pic.twitter.com/quCtOOh85f — Presidentissimo 💳 (@Presidentissim0) July 18, 2021

L’inserto circolare sul petto della divisa viene anche paragonato a quello dei Teletubbies:

Armani said: trasformiamo la squadra italiana in una gang di teletubbies in tricolore https://t.co/At6qCI46L3 — drama lama (@pondgitsune) July 18, 2021

Al limite dell’offesa è chi insinua che lo stilista abbia bevuto prima di disegnare la divisa per le Olimpiadi di Tokyo 2020:

Questa è la divisa della squadra italiana per le Olimpiadi di Tokio:l’ha disegnata Armani. Dopo una ventina di margarita. pic.twitter.com/kvZBtgPUHf — Pinky (@Pinucci63757977) July 18, 2021

Con la variante di chi sostituisce all’alcol gli stupefacenti:

Armani cosa ti sei fumato madonna che orrore https://t.co/9CkKLJ3xXa — Alexa play Zitti e Buoni (@seaweedbvain) July 18, 2021

Tra i critici ci sono anche i creativi che immaginano le motivazioni che hanno spinto Armani a disegnare il tricolore in versione giottesca:

Sembra la divisa di un ristorante giapponese gestito da italiani in qualche via snob di milano signor armani ma cosa mi combina https://t.co/aX1EtUTyvw — julia ♋️ (@juliafrmthmoon) July 18, 2021

Armani che impazzisce e mette il logo della Pepsi sulle maglie dell’Italia all’Olimpiadi non è una correlazione al fatto che realizzerà le maglie del Napoli, assolutamente https://t.co/pozlLjsutn — Daniele (@_softPizza_) July 18, 2021

Ma c’è anche chi apprezza senza aggiungere altro se non i complimenti:

Appreciation tweet per Armani che a ogni evento sportivo ci fa le divise fighe#Tokyo2020 pic.twitter.com/4OjvUNz3Nc — White ⚪ (@Whiteyeice) July 18, 2021

#Armani per i calciatori di #euro2020: giacche elegantissime, magliette meravigliose, tutto fantastico

Armani per gli atleti di #tokyo2020: pic.twitter.com/KYYNsRsTaD — Ilaria Sofia (@raggedy_spacemn) July 18, 2021

Quando fu criticato per la divisa della Nazionale di calcio Armani fornì una risposta chiara: lo farà anche questa volta?