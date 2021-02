Il dito medio di Conte e le urla di Agnelli: i video della lite

“Bisognerebbe dire la verità essere più educati, avere più rispetto e sportività. Il quarto uomo penso abbia visto quello che è successo per tutta la partita”. Così Antonio Conte ha risposto a RaiSport a chi gli chiedeva cosa fosse successo tra lui e Andrea Agnelli durante l’episodio che lo avrebbe visto protagonista di uno scontro verbale nel finale di Juventus-Inter di Coppa Italia in cui nerazzurri sono stati eliminati. Cosa è successo? In un video Antonio Conte viene visto fare un inequivocabile dito medio:

In un altro filmato è Andrea Agnelli che viene ripreso palesemente alterato mentre urla qualcosa:

Cosa ha detto Agnelli? Il Corriere parla di insulti,anche se le esatte parole non le saprà mai nessuno:

Ci vorrebbe la Var, al gong, per scovare immagini e setacciare labiali, in un finale movimentato. Agnelli che lascia la tribuna urlando qualcosa a Conte, l’allenatore nerazzurro che alza la testa, infilandosi nel tunnel, e dice a sua volta qualcosa. Mentre, uscendo all’intervallo, Conte aveva fatto un gestaccio verso la tribuna. Lui taglia corto: «Ci dovrebbe essere più educazione e sportività, il quarto uomo ha sentito cos’è successo durante tutta la partita». Insulti, pare. Morale finale: con un filo di voce, mentre tutti attorno urlano come matti, appunto, Andrea Pirlo si qualifica per la finale di Coppa Italia, in modo molto juventino

Sui social qualcuno azzarda delle ipotesi: per alcuni Agenlli avrebbe detto “Vaff… parla ora cogl…”, per altri “Testa di c…”.