Discariche: le 15 bombe ecologiche di Roma

Chi lo dice che a Roma manca una discarica? Ce ne sono addirittura 15, racconta oggi Repubblica Roma, ma sono illegali. Quindici impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti che negli ultimi mesi sono finiti nel mirino dei vigili urbani. Come si legge nel documento consegnato dal Comune a palazzo Valentini nel corso di uno degli ultimi comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, lì la polizia municipale ha riscontrato «gravi violazioni alle normative ambientali».

In via delle Idrovore della Magliana , non troppo distante dall’area in cui la Roma vorrebbe realizzare il suo stadio, gli agenti della polizia locale hanno trovato un’azienda che «effettuava gestione illecita dei rifiuti», oltre che gli sversamenti pericolosi di una ditta che lavora l’immondizia già differenziata. Tra via della Magliana e via del Mare ecco altri tre autodemolitori nei guai.

Chi per irregolarità amministrative, chi per illeciti ambientali, i titolari sono stati tutti denunciati. La palla passa ai pm di piazzale Clodio, che hanno già disposto e ottenuto la bonifica di un impianto di gestione dei rifiuti in via dei Cocchieri, a due passi dalla stazione Magliana della metro B. La passeggiata si conclude a Santa Palomba, estrema periferia Sud di Roma al confine con il comune di Pomezia. Un’impresa che si occupa dello smaltimento di rifiuti in legno per i vigili ha violato le normative per le «emissioni in atmosfera». Mentre in un altro capannone sono partiti i controlli per la verifica della corretta gestione dei rifiuti. Ma la municipale è sicura: dall’avvio delle verifiche all’iscrizione nell’elenco affidato alla prefettura il passo sarà breve.