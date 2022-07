“Ho il cancro? I medici non me lo hanno detto”, Papa Francesco ironizza sulle voci sulle sue dimissioni

Non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro e diventare, come fece Ratzinger, un Papa emerito. Almeno per il momento. Jorge Mario Bergoglio, intervistato dall’agenzia Reuters, ha parlato dei suoi piani per l’imminente futuro: dal prossimo viaggio in Canada all’intenzione, confermata, di andare a Mosca e Kyiv per cecare di avere un ruolo fondamentale nella missione di pace tra i due Paesi in guerra. E le voci delle presunte e immantinenti dimissioni di Papa Francesco vengono smentite dal diretto interessato, così come quelle su una sua presunta grave malattia.

Dimissioni Papa Francesco, il Pontefice smentisce le voci di un cancro

Nel corso del suo colloquio con la Reuters, infatti, il Pontefice ha voluto ironizzare su quelle voci che – da alcune settimane – stanno circolando sul suo stato di salute. Perché alcuni hanno parlato di un presunto cancro che gli sarebbe stato diagnosticato. Ma la sua risposta è stata laconica:

“Non mi hanno detto nulla al riguardo”.

Confermati, invece, gli atavici problemi al ginocchio e all’anca che gli hanno impedito (di recente e non solo) di prender parte ad alcuni eventi. Perché in questi giorni Papa Francesco sarebbe dovuto partire per la Repubblica Democratica del Congo e il Sud Sudan. Ma le condizioni del suo ginocchio destro e le terapie lo hanno costretto ad annullare il tutto. Ma a breve, tra il 20 e il 24 luglio, il Pontefice dovrebbe riuscire a partire in direzione Canada. E, come per le voci sul presunto cancro, anche questi continui rinvii e annullamenti avevano fagocitato interpretazioni su imminenti dimissioni Papa Francesco. Soprattutto per via di alcuni appuntamenti segnati sul calendario, come la nomina di nuovi cardinali e la nuova costituzione vaticana. Ma, anche in questo caso, il Santo Padre ha smentito:

“Tutte queste coincidenze hanno fatto pensare ad alcuni che sarebbe accaduta la stessa ‘liturgia’. Ma non mi è mai venuto in mente. Per il momento no, per il momento, no. Davvero”.

Nessuna dimissione, dunque, per il momento. Il Pontefice, infatti, ha intenzione di andare in Canada, poi a l’Aquila e poi trovare quegli spiragli per recarsi a Mosca e Kyiv, soprattutto dopo le polemiche per le sue parole – che poi ha chiarito – sul conflitto tra Russia e Ucraina.

