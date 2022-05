Le dimissioni a sorpresa di Vittorio Feltri da Consigliere comunale di Milano

In collegamento con “La Zanzara”, il fondatore di Libero ha detto che questa decisione è arrivata “perché ho il cancro”

L’annuncio è arrivato a sorpresa ai microfoni de “La Zanzara”, la trasmissione in onda su Radio24 condotta da David Parenzo e Giuseppe Cruciani. Le dimissioni di Vittorio Feltri dal suo ruolo di Consigliere comunale a Milano sono arrivate a poche ore da quella dichiarazione (sul “fascismo nato a Milano“) dal palco del MiCo alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia che aveva provocato molte polemiche. Ma dietro alla decisione del fondatore di Libero quotidiano di lasciare il suo incarico c’è un motivo di salute.

Dimissioni Feltri dal Consiglio comunale di Milano: “Ho il cancro”

In collegamento con “La Zanzara”, Vittorio Feltri si è limitato ad annunciare il suo addio a quel ruolo politico (era stato eletto Consigliere candidandosi come capolista di Fratelli d’Italia a sostegno di Luca Bernardo durante l’ultima tornata elettorale meneghina, vinta ancora una volta da Giuseppe Sala) facendo riferimento alla sua grave malattia:

“Mi sono dimesso da consigliere del Comune di Milano per motivi di salute, perché ho un cancro”.

L’annuncio è arrivato, dunque, nella serata di lunedì e – secondo quanto spiegato da Vittorio Feltri – la sua lettera per rimettere il suo mandato nelle mani del Presidente del Consiglio comunale di Milano è stata già consegnata. Colpa della malattia, colpa del cancro. E di questo aveva già parlato nel mese di marzo, in quella lettera aperta indirizzata a Fedez che aveva annunciato – poco prima – di essere alle prese con un grave problema di salute. In quell’occasione, il fondatore di Libero quotidiano aveva scritto:

“Non sono capace di consolarti, però ti segnalo che io del mio tumore me ne sbatto i coglioni. Brutta frase, ma vera. Finché starò al mondo litigherò con chiunque, perfino col cancro. Dammi retta, non piangere, fai a pugni con la sfiga, avrai ragione tu”.

E ora, quella malattia ha portato alla dimissioni Feltri da quel ruolo politico conquistato (con 2.268 preferenze) all’inizio di ottobre dello scorso anno durante la tornata per le amministrative a Milano.