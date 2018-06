Diego Fusaro assessore ad Avellino? Purtroppo no

Sabino Morano, candidato sindaco della coalizione di centrodestra in corsa al comune di Avellino, lo aveva annunciato a metà maggio e ribadito alla vigilia delle elezioni: l’assessore alla Cultura in caso di sua vittoria alle elezioni del 10 giugno sarebbe stato Diego Fusaro, idolo del sovranismo in salsa (artefatta) marxista. Morano, che aveva pubblicizzato anche la proposta di dirigere il teatro Gesualdo fatta a Edoardo Sylos Labini, aveva motivato così la richiesta a Fusaro: “La valorizzazione del patrimonio culturale è uno dei capisaldi del programma della coalizione di centro-destra. Ho quindi ritenuto opportuno proporre al Professore Fusaro, nel caso di una mia elezione, l’assessorato alla cultura. Fusaro intellettuale dissidente e non allineato, da sempre al di là di ogni schieramento politico è la persona giusta per risollevare le sorti del capoluogo sul piano strettamente culturale”.

Insomma, gli elettori di Avellino si sono trovati davanti a un’offerta difficile, se non impossibile da rifiutare: hanno avuto l’occasione di avere in giunta una personalità come Diego Fusaro. Purtroppo proprio ad Avellino, caso unico in Italia, è successo che al ballottaggio sono andati invece il candidato del centrosinistra Nello Pizza con il 42,9%, seguito dal candidato del MoVimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi che ha preso il 20%. La coalizione di centrodestra guidata da Sabino Morano si è fermata al 10%: davanti a lui anche la lista civica di Luca Cipriano, ex PD, che è arrivato al 13%.