La promessa farlocca di Di Maio sul taglio degli stipendi dei parlamentari

Ieri Luigi Di Maio ha voluto fare gli auguri con Alessandro Di Battista e il figlio via Facebook agli italiani. E già che c’era, ha promesso qualcosa: “Buon 2019 a tutti da Luigi, Andrea e Alessandro. Sarà l’anno in cui vi regaleremo una bella legge che taglia gli stipendi a tutti i parlamentari“. A questo proposito Sebastiano Messina di Repubblica su Twitter ha fatto giustamente notare che il “regalo” è riciclato: “Di Maio aveva promesso il DIMEZZAMENTO degli stupendi dei parlamentari il 2 marzo come “primo decreto legge del nostro governo”. Ora il decreto legge è diventato una legge ordinaria e il dimezzamento un semplice taglio. Come si fa a credergli?”.

Qualche tempo fa lo stesso Messina aveva fatto un po’ di conti sulla questione:

Della promessa di Di Maio è rimasto anche un video:

E noi, che siamo cattivi(k), aggiungiamo un paio di pronostici sulla legge prossima ventura:

– se si farà davvero, varrà a partire dalla prossima legislatura (ed è troppo ovvio spiegarvi perché)

– se si farà davvero, la Lega si arrabbierà molto e chiederà la luna, altro che l’autonomia, in cambio.

Buon anno, Giggetto!