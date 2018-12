«Di Maio? Non steward ma venditore di bibite»

Il Messaggero racconta oggi come la città di Pomigliano D’Arco sta prendendo l’improvvisa attenzione dei media nei confronti di Luigi Di Maio e del suo passato di lavoratore insieme al padre e imprenditore con i fratelli. E così, dopo la cartella Equitalia del padre Antonio, fioccano le difese:

Ma chi si aspetta di trovare a Pomigliano una roccaforte grillina rimane deluso. Il centrodestra è saldamente al potere con il sindaco Lello Russo e in consiglio sono solo tre gli esponenti del Movimento. Tra loro c’è Dario De Falco, amico di scuola di Luigi Di Maio e oggi suo alter ego. Figlio di un barbiere, De Falco ha fondato con Di Maio la sezione cittadina del M5s, è stato candidato sindaco, ma quando si è decisa la leadership del Movimento ha ceduto il passo al suo amico.

Nessuna difesa di campanile, però, a Pomigliano: c’è anche chi invoca le dimissioni del vicepremier. E lo fa evocando una vicenda molto recente che ha avuto per protagonista Maria Busiello, eletta in consiglio comunale col M5S e dimissionaria lo scorso 23 novembre dopo una denuncia per abusi edilizi sulla casa in cui vive che però fu costruita dal padre. «La Busiello si è dimessa per colpe che forse ha commesso suo padre, il ministro invece manda l’anziano genitore davanti alle telecamerealeggereunmessaggio di scuse umiliante per non lasciare la poltrona», commenta un amico di vecchia data di Luigi Di Maio.