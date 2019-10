Così Di Maio nomina il suo ex fedelissimo in ANPAL prima di traslocare agli Esteri

Pasquale Napoletano sul Giornale di oggi racconta una storia curiosa che riguarda Giovanni Capizzuto, ex capo della segreteria tecnica di Luigi Di Maio al ministero del Lavoro, che è diventato per il prossimo triennio consigliere di amministrazione di ANPAL, ovvero dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive sul Lavoro, ente che ricadeva all’epoca sotto il controllo del suo ministero.

La cosa curiosa è che la nomina è arrivata il 3 settembre 2019, ovvero due giorni prima del giuramento come ministro degli Esteri davanti a Mattarella. E che Capizzuto non sembra un esperto di politiche attive del lavoro:

Un capolavoro: due giorni prima di traslocare alla Farnesina, il navigator Di Maio riesce a salvare dal dramma della disoccupazione il suo ex consulente. Il curriculum di Capizzuto non fa sognare: oltre all’esperienza al ministero del Lavoro (compenso di122mila euro l’anno) è stato collaboratore parlamentare di Francesco D’Uva, ex capogruppo dei Cinque stelle, promosso Questore della Camera dei Deputati.

All’Anpal Capizzuto (grazie al blitz di Di Maio) resterà per tre anni. E quella poltrona nessuno potrà toglierla. Al ministero del Lavoro, con l’arrivo del nuovo ministro Nunzia Catalfo, l’incarico di capo della segreteria tecnica è in bilico. Sul sito istituzionale il nome di Capizzuto non è stato depennato. Ma pare che il neoministro non voglia avvalersi del prezioso supporto dell’ex staffista di Di Maio. All’Anpal, Capizzuto troverà il professore Mimmo Parisi, presidente dell’Agenzia, nominato sempre da Di Maio.