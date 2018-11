Luigi Di Maio e il lavoro nero in pizzeria

Vincenzo Iurillo sul Fatto Quotidiano oggi racconta dell’esperienza vissuta da Luigi Di Maio tra il 2011 e il 2012 nel ristorante La Dalila, dove l’attuale vicepremier e bisministro ha lavorato in nero perché secondo i gestori “c’era un rapporto amichevole” e ha regalato a questo piccolo ristorante la sua attività di web master, aprendo e curandone il sito internet e la pagina facebook “senza chiedere un euro, lo faceva a livello amichevole: era lui che faceva le foto delle pizze e le pubblicava. Ci ha aiutato in tutti i modi, noi non sapevamo nemmeno cosa fosse questo Facebook”. La pagina Facebook purtroppo non è più disponibile ma la storia è gustosa lo stesso:

“Luigi non era inquadrato, veniva soltanto la mattina, quasi tutti i giorni, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì… era un eccellente cameriere e lavava anche i bidoni della spazzatura qui fuori”. Il sito per la verità ora è spento. “Venivano ogni anno per far pagare il domino.. il dominò… come si dice?”. Si dice ildominio. Bisognarinnovare annualmente la registrazione del .it,così funziona. “L’ultimo anno non è stato pagato”.

Allora è normale che il sito non si accenda più. Il racconto scorre fluido, pieno di dettagli, interrotto da poche domande. E ci restituisce l’immagine di un giovane universitario che inframmezzava gli studi con questo lavoro in nero svolto con passione e professionalità, secondo il ricordo chi lo ha avuto affianco e afferma di ricevere ogni anno da lui gli auguri di Natale e Pasqua: “Ora però è un anno che non lo sentiamo”.