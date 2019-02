Di Maio e Di Battista contestati dagli operai a Ortona

“A lavorare, andate a lavorare”. Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista sono stati contestati fuori dal Teatro Francesco Paolo Tosti di Ortona da un gruppo di persone con il casco rosso da operaio prima di un evento elettorale della campagna elettorale di Sara Marcozzi. Fuori dalla piazza sono arrivate le contestazioni.

Di Maio e Di Battista contestati a Ortona

Nel video si sente intonare il coro “Andate a lavorare” il video dura appena tredici secondi ed è stato pubblicato su Twitter dalla parlamentare del Partito Democratico Alessia Rotta e, prima, dalla collega Enza Bruno Bossio.

Chi era presente racconta di una contestazione molte forte, anche se c’è qualcuno che contesta l’inquadratura sostenendo che sia stata “ritagliata” per mostrare una piazza più piena. In realtà anche in altri scatti e video pubblicati sulle pagine Facebook di Ortona si vede la contestazione e si vedono anche video in cui è ripresa da un punto più lontano. Secondo il Foglio ad aver contestato Di Maio e Di Battista sono stati alcuni lavoratori del settore oil & gas (in Abruzzo ci sono imprese dell’estrazione) per l’emendamento sulle trivellazioni al DL Semplificazioni che la Lega e il MoVimento 5 Stelle hanno votato. Anche La Torre News parla della protesta dei lavoratori della Halliburton, Weatherford, Sieco e altre compagnie petrolifere contro la firma del decreto che ferma le trivellazioni in mare.