Alessandro Di Battista e la leadership del M5S

Alessandro Di Battista rilascia oggi un’intervista al Fatto Quotidiano per dire, in perfetto democristianese, che non punta alla leadership del MoVimento 5 Stelle. Quindi ci punta.

Lei ha lanciato il servizio ambientale per impiegare fino a 200mila giovani all’anno in interventi per la salvaguardia del territorio. Ma quanti soldi ci vorrebbero?

Dai 3 ai 6 miliardi: costerebbe molto meno del ponte sullo Stretto e farebbe risparmiare decine di miliardi, tenendo conto dei danni ingenti del dissesto idrogeologico. Conte e parte del M5S vogliono lo Sblocca cantieri: lei?

Dico sì a investimenti pubblici. Ma tenendo conto del fatto che quasi ogni due anni abbiamo un terremoto grave, dobbiamo adoperarli per tutelare il nostro patrimonio artistico e pubblico da eventi sismici. Sostiene che lo Stato debba dare lavoro. Assistenzialismo puro, no?

Io ho destinato alle imprese private 210mila euro del mio stipendio. Ma in una fase di recessione lo Stato deve dare più lavoro. E c’è bisogno di un istituto per la trasformazione industriale, con cui aiutare le aziende a riconvertirsi. Sto lavorando anche a questa proposta. Per riprendere la guida del M5S, giusto?

Non sono interessato a poltrone. Mi interessa il futuro del Paese.

Hanno sospeso Ignazio Corrao con altri due eurodeputati. “Lo fanno per isolare Di Battista”, dice Barbara Lezzi.

Mi auguro vivamente che non sia così. Stimo moltissimo Ignazio, come gli altri due eurodeputati: mi auguro che ritorni presto a fare il facilitatore degli enti locali. Le fanno la guerra?

Non mi dovrebbero temere. Ho aiutato il M5S a prendere il 33% nel 2018, poi mi sono fatto da parte. Avere paura di me è sciocco. Il vincolo dei due mandati va cancellato?

Meglio chiederlo a chi è in scadenza con il secondo mandato. Non devo parlarne io, che ne ho fatto solo uno. Punta a fare il capo politico, lo dica. Sono disposto a dare una mano a determinate condizioni, che riguardano idee e atteggiamento. Non cerco ruoli.

