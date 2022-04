Il prossimo 18 maggio Alessandro Di Battista terrà un corso di comunicazione politica per i candidati in vista delle elezioni amministrative previste per il prossimo 12 giugno. “Apprendi le strategie più efficaci da usare in campagna elettorale per ottenere il miglior risultato alle elezioni di giugno”, si legge sulla locandina dell’evento, un incontro di tre ore al costo di 39 euro (scontato se ci si presenta in gruppo) a numero chiuso. Si terrà su Google Meet e sarà coordinato dal consulente in comunicazione Marco Venturini. Il tempo utile per prenotarsi per la videolezione è entro il 27 aprile, così da partecipare alla “call interattiva con possibilità di fargli domande (a Di Battista, ndr) e chiedere consigli personalizzati, in vista delle imminenti elezioni amministrative”. “Se sei un candidato alle prossime elezioni – è spiegato – non puoi perdere questa opportunità di formazione di alto livello ad un prezzo molto accessibile”.

Di Battista docente nel corso (a pagamento) per i candidati alle Amministrative

I prezzi saliranno a breve, ma al momento incluso nella spesa c’è anche il libro “Manuale del Candidato”, spedito gratuitamente. Tra i temi che Di Battista ha intenzione di affrontare ci sono le tecniche di scrittura di un comunicato stampa, come si organizzano le conferenze stampa e i contenuti per le tv. L’ex grillino offrirà spunti anche su come ci si prepara per un’intervista, come vincere eventuali dibattiti televisivi, come comunicare in modo coinvolgente nei comizi. Immancabile ovviamente uno sguardo al mondo dei social: come usare Facebook, Instagram e Youtube, quali contenuti postare e in che momento della giornata. Al corso si aggiunge anche questa opzione: “L’opportunità di una call privata di un’ora e mezza fra te, Alessandro Di Battista e Marco Venturini, durante la quale potrai ricevere consigli personali e fare domande su casi specifici. Analizzeremo il lavoro che hai fatto fino ad ora per la tua campagna o ti aiuteremo a progettarlo, in modo che sia efficace e professionale”. In questo caso, le disponibilità sono solo cinque, mentre il costo è di 900 euro.