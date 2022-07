Di Battista, dalla Russia, non ha preso benissimo la permanenza del M5S nel governo

L’ex deputato pentastellato ha aspramente criticato la decisione del suo ex partito di confermare, per il momento, il sostegno a Draghi

Dalla Russia con rancore. Alessandro Di Battista, partito alcune settimane fa alla volta dell’Est per realizzare alcuni reportage per “Il Fatto Quotidiano” e raccontare la guerra in Ucraina vista dagli occhi dei cittadini russi, non ha perso l’occasione di commentare quanto avvenuto ieri a Roma, con l’incontro a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il numero uno del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte. E per dare il suo punto di vista su quanto successo e discusso, l’ex deputato pentastellato viaggia ancora più ad Est, paragonandosi a un giapponese.

Di Battista contro Conte dopo l’incontro con Mario Draghi

Questa volta, a differenza delle precedenti, il pensiero social di Alessandro Di Battista è molto breve. Conciso ma intenso. In poche righe esprime tutta la sua delusione per la permanenza (almeno temporanea) del non più suo MoVimento 5 Stelle all’interno del governo. Non solo un sostegno a livello ministeriale, ma anche una garanzia (seppur non definitiva) di un supporto anche a livello parlamentare.

“E anche oggi il Movimento 5 Stelle esce dal governo domani. Esprime a Draghi il proprio disagio, come se uno dei peggiori Presidenti del Consiglio della storia fosse un prete nel confessionale. Chissà, magari il Movimento uscirà dal governo dopo l’estate, quando i parlamentari avranno maturato la pensione. Magari uscirà dopo la finanziaria, momento d’oro per chi è alla ricerca di denari da trasformare in markette elettorali. O forse non uscirà mai. Intanto anche i più irriducibili sostenitori del Movimento, gli ultimi giapponesi direi, si domandano come sia stato possibile ridurre la più grande forza politica del Paese nella succursale della pavidità e dell’autolesionismo”.

Di Battista, dunque, si aspettava tanto dalla giornata di ieri. Da quell’incontro tra Conte e Draghi che, secondo lui, si sarebbe dovuto concludere con la fine del sostegno pentastellato al governo guidato dall’ex numero uno della Banca Centrale Europea. Ma così non è stato. Almeno per il momento.