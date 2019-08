«Oggi – diceva Di Battista il 4 agosto 2017- la Camera dei deputati ha chiuso, 40 giorni di ferie». L’allora deputato M5s sbeffeggiava il Pd che voleva fare le riforme costituzionali per accelerare i lavori in Parlamento: «Tranquilli. Ricordate quando dicevano ‘bisogna fare le riforme costituzionali perché l’iter del processo legislativo è troppo lento”? Quaranta giorni di ferie! Io con Luigi domani si torna a lavorare». Oggi che i deputati si sono votati appena 38 giorni di ferie, però, Di Battista tace. Racconta La Stampa:

Proprio ieri la Camera dei deputati ha chiuso i battenti per la pausa estiva, fissando al 9 settembre la data per la riapertura dei lavori. Trentotto giorni in tutto di pausa, per la precisione, anche se qualche commissione lavorerà anche la prossima settimana e qualcun’altra riprenderà “già” il 2 settembre. Anche se i senatori lavoreranno un po’ di più perché la prossima settimana c’è ancora da approvare in via definitiva il “decreto sicurezza-bis”.

Il fatto è che il commento non è di ieri, ma risale al 2017, quando in effetti i giorni di vacanza furono quaranta: “Luigi” è Di Maio, attualmente vicepremier ma allora solo parlamentare M5s. E il “Savonarola” che parlava in video è Alessandro “Dibba” Di Battista, che con la barba incolta e il sorrisetto sarcastico infieriva sulla “casta”.