Certo che ne succedono di cose strane. In piena emergenza rifiuti, scoppia il caso dei denti abbandonati nei cassonetti. Sarebbero umani i canini, gli incisivi fotografati stamani da un cittadino in viale Adriatico, intorno ai cassonetti all’altezza del civico 2 b, a Montesacro.

Lo strano caso dei denti nella monnezza a Montesacro

”Li ho fotografati in mattinata, verso le 12 – ha raccontato all’Andkronos Mario Racanella, un pensionato 73enne residente in zona – ho subito chiamato il numero unico di emergenza. Alle 14 è arrivata la polizia, mi ha identificato e ha trovato intorno ai cassonetti anche un contenitore un plastica con altri denti all’interno”. Con tutta probabilità si tratta di un caso di rifiuti speciali smaltiti indebitamente da qualche studio dentistico della zona.

Scrive su Facebook Federico, uno dei tanti che commenta la vicenda: “Mo’ è vero che la politica e le istituzioni dovrebbero fare di più per garantire il decoro ma va detto anche che noi cittadini, ognuno come può, dovremmo impegnarci a rendere più dignitosa la nostra città. Il fatto che l’amministrazione non funzioni bene non significa che ognuno possa fare come gli pare. Vale per tutti, anche per le fatine dei denti”.

