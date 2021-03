Denise Pipitone: cosa dice la mamma della donna in Russia di “Chi l’ha visto?”

La donna in Russia che cerca sua madre potrebbe essere Denise Pipitone? Ieri il promo di Chi l’ha visto che ne annunciava l’appello è diventato immediatamente virale. Ora parla il legale della mamma di Denise, Piera Maggio.

Denise Pipitone: cosa dice la mamma sulla donna in Russia di “Chi l’ha visto?”

Ieri Federica Sciarelli ha spiegato all’ANSA che la segnalazione è nata quasi per caso, “da una nostra telespettatrice che ha riferito che a Mosca c’è una giovane donna che ha la stessa età di Denise e che somiglia moltissimo a Piera Maggio, la mamma della piccola scomparsa 17 anni fa. Forse è una suggestione dovuta alla somiglianza, ma la giovane donna ha la stessa età che avrebbe oggi Denise”. La giornalista poi sottolinea di non voler creare illusioni: “Noi stiamo con i piedi per terra, non vogliamo dare nessuna certezza, anche perché Piera ne ha viste e passate tante in questi anni . Le coincidenze temporali ci sono e anche una somiglianza tra la giovane e Piera. La bambina `russa´ venne trovata in un campo nel 2005 – spiega ancora – e non sapendo chi sia la sua vera madre, è andata in una trasmissione tv russa per mostrare il suo volto e lanciare a sua volta un appello alla vera famiglia. Ora vanno fatte tutte le verifiche: occorre avere pazienza ed essere scrupolosi”.

Vi mostro il promo in onda su Rai 3 (già ripreso da @fetfruners 👏🏻) in HD sulla segnalazione per il caso Denise Pipitone a #chilhavisto. pic.twitter.com/3pZIDOxiHa — LALLERO (@see_lallero) March 30, 2021



Dello stesso avviso è il legale di legale di Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone. Giacomo Frazzitta spiega a Adnkrono: “Siamo speranzosi ma sempre cauti perché abbiamo avuto tante delusioni. Vogliamo fare l’esame del Dna e pare che ci sia anche la disponibilità della ragazza, che ha una storia molto particolare da quello che abbiamo appreso. Vedremo. È una notizia su cui lavoriamo da 5-6 giorni. Domani ne sapremo di più perché è una cosa di ‘Chi l’ha visto?'”. La bambina è scomparsa nel nulla il primo settembre del 2004 quando aveva appena quattro anni mentre giocava davanti casa a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Negli anni le segnalazioni su avvistamenti sono state tantissime, ma tutte senza esito positivo. La mamma di Denise scrive sui social: