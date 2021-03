La donna che cerca la madre in Russia e che secondo alcuni potrebbe essere Denise Pipitone

Per ora è solo una speranza, quella dei molti che da 16 anni seguono la storia tragica di Denise Pipitone. La speranza della famiglia, della mamma Piera e del papà Toni che il primo settembre del 2004 hanno visto per l’ultima volta la piccola giocare davanti alla casa della nonna a Mazara Del Vallo. Aveva tre anni e dieci mesi. Da quel momento il nulla, anni e anni di indagini che però non hanno portato a nulla. “Sarebbe troppo bello per essere vero”, dice Federcia Sciarelli nella pubblicità della nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, la trasmissione di Rai Tre che da quel lontano 2004 si è occupata del caso Pipitone. E continua:

Sarebbe troppo bello per essere vero, ma una nostra telespettatrice ci dice che a Mosca c’è una giovane donna che è stata rapita quando era bambina e che somiglia tantissimo a Piera Maggio. La bambina viene trovata in un campo nel 2005 e oggi ha la stesa età che avrebbe Denise Pipitone. Non sa chi sia la sua mamma ed è per questo che è andata in tv a far vedere il suo volto.

scusate la qualità perché ho ripreso lo schermo con il telefono ma ecco la ragazza che potrebbe essere Denise Pipitone #chilhavisto pic.twitter.com/3O1ghdUa3C — arianna (@fetfruners) March 30, 2021

La stessa età e una somiglianza che insospettisce, ma, come dice la conduttrice del programma di Rai Tre, sarebbe troppo bello per essere vero. E quindi, prima di trarre delle conseguenze è meglio aspettare. Sui social intanto si sono però ciò scatenati i commenti di chi vede effettivamente una somiglianza tra le due e scrive “speriamo”, e chi invece ritiene che questa somiglianza non ci sia. Ovviamente tra questi c’è anche chi chiede un test del Dna immediato, e chi invece dice di smetterla di alimentare speranze. Quello che è certo è che la madre Piera Maggio ancora non si è espressa pubblicamente, e sulla sua pagina Facebook in cui da sempre condivide appelli per la figlia scomparsa da quasi 17 anni, nulla ha scritto. Certo è che la speranza è solo una: che sia lei. E anche noi, ovviamente, glielo auguriamo.