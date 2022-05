“Ma vaff…”, la discussione tra Del Debbio e la giornalista russa finisce malissimo | VIDEO

Una discussione a distanza sulle bandiere ucraine presenti in studio si conclude con un “vaffa” del conduttore pochi istanti prima di sfumare per la pubblicità

Una discussione a distanza, il lancio della pausa pubblicitaria che – però – parte con un istante di ritardo, con un microfono che sfuma troppo tardi. E così, durante la diretta di “Dritto e Rovescio”, su Rete 4, la regia non è riuscita a non mandare in onda il “vaffa” pronunciato dal conduttore Paolo Del Debbio nei confronti della sua ospite in collegamento: la giornalista russa Yulia Vityazeva.

Durante la pubblicità dell’#Eurovision mi ritrovo su Rete4 e assisto in diretta al MA VAFANGUL di Del Debbio ⚰️ 😂 #DrittoeRovescio pic.twitter.com/Izz8Gr8Lmx — Sτεʃλno (@ilGerrino92) May 12, 2022

Del Debbio e il “vaffa” alla giornalista russa Vityazeva

La giornalista russa dell’Agenzia Newsfront aveva criticato la presenza negli studi di Rete 4 di alcuni ospiti nel pubblico che avevano mostrato davanti alla telecamera la bandiera gialloblù dell’Ucraina.

“Allora, in questo studio ci sta chi voglio io, se voglio io. Se lei ci vuole stare, ci sta. Sennò se ne va a casa. Ci vediamo dopo la pubblicità”. Una reprimenda che sembrava essersi conclusa lì, con l’annuncio della fine dell’anteprima della puntata di “Dritto e Rovescio”, prima di entrare nel clou con gli altri approfondimenti della trasmissione di Rete 4. Ma, forse pensando che l’audio fosse stato già sfumato dalla regia e che il collegamento in diretta fosse stato interrotto, il conduttore e giornalista si è lasciato andare in uno sfogo.

“Ma vaffan…, va”.

E lo scontro prosegue anche al ritorno in diretta. La giornalista Yulia Vityazeva, infatti, vuole parlare a ruota libera proponendo quella che ormai è la classica narrazione russa di quel che sta accadendo in Ucraina da quasi tre mesi. Un tipo di versione (che aveva tentato di presentare anche qualche giorno fa a “Di Martedì“, su La7) che viene contestata da Del Debbio che sottolinea come questo tipo di propaganda non possa trovare spazio e debba essere contestata.

(foto e video: da “Dritto e Rovescio”, Rete4)