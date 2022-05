Il botta e risposta tra la giornalista russa che parla di pettegolezzi per le violenze in Ucraina e Floris | VIDEO

La giornalista russa filogovernativa Yulia Vityazeva ospite ieri sera a Dimartedì dibatte a distanza con il conduttore Giovanni Floris. “Cercate di infilare nella testa delle persone delle informazioni che non sono neanche lontanamente obbiettive – dice l’ospite – la vostra giornalista si trova a Kharkiv (Cecilia Sala, ndr), i nostri sono a Kherson. Io so meglio di cosa succede qui di quanto lo sappia lei”.

#dimartedi “Ma che significa, io non posso raccontare cosa succede a Torino perché sono qua a Roma?”: Giovanni Floris risponde alla giornalista russa Yulia Vityazeva https://t.co/o0n2s4MyYg — La7 (@La7tv) May 10, 2022

Il botta e risposta tra la giornalista russa che parla di pettegolezzi per le violenze in Ucraina e Floris

“Scusi – ribatte Floris – allora io non posso raccontare cosa è successo a Torino perché sono qui a Roma?”. Seguono applausi dell’intero studio. “Mi commenti questo – aggiunge Floris – lo sa a chi hanno dato il Pulitzer in America? Al New York Times per il lavoro dei giornalisti sulle vittime civili dei bombardamenti della coalizione Usa in Iraq, Siria e Afghanistan. In Occidente i giornalisti che vanno a dar fastidio al proprio governo li premiano”. Poi viene mostrato a Vityazeva un cartello con le liste di giornalisti e dissidenti russi morti da quando Putin è presidente. “Ma lei ha delle prove di quello che sta dicendo, può mettere la mano sulla Bibbia e dire che è stato personalmente Putin?”, chiede Vityazeva.

“O continuerà – prosegue – a diffondere dei pettegolezzi senza fondamento? Io con la stessa possibilità posso dire che lei a colazione ha mangiato una cosa qualsiasi. Posso dire quello che mi pare? Lei ha delle prove? No, nessuna prova. Solo gossip e invenzioni alimentate da Washington. Il glorioso popolo italiano non deve essere una marionetta di Biden”. Floris la gela con una battuta finale: “Io non c’ero neanche a Waterloo ma un’idea di cosa è accaduta a Napoleone me la sono fatta”.