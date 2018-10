Il DEF, lo spread e il rischio recessione

Federico Fubini sul Corriere della Sera oggi mette in guardia sul rischio recessione derivato dai primi segnali di rallentamento nell’economia italiana, che potrebbe essere acuito dalle misure promesse nella manovra gialloverde:

Si annunciano risparmi immediati per circa 3,5 miliardi ai ministeri ma, tolto il personale, i loro costi già ora sono di appena 13 miliardi e non sarà facile tagliare oltre l’osso (senza aver nominato un commissario alla spending review). Eliminare gli sgravi fiscali più sostanziosi significa poi scontentare elettori, per esempio nell’autotrasporto o in agricoltura.

Inoltre non si calcola l’ammanco di gettito contributivo e dall’imposta sui redditi che deriva dal pensionamento anticipato di centinaia di migliaia di persone giunte al massimo in busta paga, anche se poi fossero davvero tutte sostituite da giovani a salari molto inferiori. Infine, il livello dei rendimenti del debito pubblico è così alto da far pensare che alla fine gli interessi costeranno almeno due miliardi in più di quanto messo nero su bianco.