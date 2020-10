De Magistris in tv mentre Napoli andava a ferro e fuoco

Il sindaco di Napoli De Magistris invece di abbandonare lo studio di ‘Titolo V’ su Raitre, anche su sollecitazione di Lucia Annunziata si è limitato a rispondere con flemma olimpica: “Sì, posso pure andare, ma non è che posso andare dentro a uno scontro in questo momento, io starei un attimo più attento a capire che sta succedendo. Ma ora cosa devo fare?”

“Sì, posso pure andare, ma non è che posso andare dentro a uno scontro in questo momento, io starei un attimo più attento a capire che sta succedendo. Ma ora cosa devo fare?”: così il sindaco di Napoli Luigi De Magistris che ieri sera era tra gli ospiti della trasmissione ‘Titolo V’ su Raitre ha risposto a Lucia Annunziata che gli chiedeva se non sarebbe stato meglio che abbandonasse lo studio per seguire la situazione nella sua città: ieri sera Napoli è stata il palcoscenico di una guerriglia urbana che non ha risparmiato neanche la polizia, con le auto aggredite dai manifestanti.

La flemma del sindaco non è piaciuta ai cittadini napoletani; anche senza infilarsi in mezzo agli scontri sarebbe stato opportuno non restare in studio ma seguire da vicino gli eventi:

volte a sostenerli in caso di lockdown…@demagistris che, durante la sommossa violenta esplosanieri notte a Napoli, invece di stare a Palazzo San Giacomo a monitorare la situazione, fa il pagliaccio in TV sparando una castroneria dietro l’altra…(continua) — Emiliano Mercury (@CacaceMercury) October 24, 2020

Un sindaco competente non va in televisione, un sindaco competente cerca di risolvere i problemi coordinandosi con il presidente della regione. #demagistris non è competente,non è sindaco non è politico. È il vero fallimento — Amedeo Floyd (@Amedeo2563) October 24, 2020

