De Luca critica il forum per il sud di Carfagna, e lei gli invia una confezione di Maalox

Botta e risposta a distanza tra Vincenzo De Luca e Mara Carfagna: la ministra per il Sud non apprezza le critiche del governatore campano al forum “Verso Sud” e gli “invia” una confezione di Maalox via social

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha disertato la seconda giornata del forum “Verso Sud”, organizzato dal Ministero per il Sud con The European House – Ambrosetti lo scorso fine settimana a Sorrento, al quale hanno partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Camera Roberto Fico, il premier Mario Draghi e una decina di ministri, oltre ai leader dei principali partiti. Oggi – riporta AdnKronos – rispondendo a una domanda a margine di una conferenza stampa, ha spiegato la sua assenza parlando di “iniziative più di marchio Forza Italia che istituzionali”. “Mi pare di rilevare un eccesso di propagandismo, di demagogia criptopartitica – ha aggiunto – ma mi posso anche sbagliare”.

Parole riferite alla ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, che infatti ha affidato ai social la sua replica: “Ho inviato questa confezione di Maalox al presidente De Luca: a volte può capitare che mentre tu fai ‘ammuina’ gli altri fanno i fatti. Suvvia non te la prendere”.

Ho inviato questa confezione di Maalox al Presidente De Luca: a volte può capitare che mentre tu fai “ammuina” gli altri fanno i fatti. Suvvia non te la prendere… pic.twitter.com/DoJRnADk5q — Mara Carfagna (@mara_carfagna) May 19, 2022



A conferma che il bersaglio delle parole fosse proprio Carfagna è arrivato il tweet di risposta del governatore, che ha osservato soddisfatto: “Colpita…”. “Tu già affondato”, la controreplica social della ministra.

tu già affondato. — Mara Carfagna (@mara_carfagna) May 19, 2022



In soccorso di De Luca è giunto il deputato Francesco Boccia, responsabile Regioni e enti locali della segreteria nazionale del Partito Democratico: “La ministra Carfagna appare più credibile quando articola il pensiero in modo diverso rispetto a banali foto di medicinali consigliati a un presidente di Regione. Questa caduta di stile, non consona ad una ministra della Repubblica, la pone sullo stesso piano del suo alleato di sempre, Matteo Salvini, che quotidianamente critica. Il presidente De Luca chiede per la Campania risposte semplici sui principali dossier ed è sempre un dovere del governo rispondere nel merito”.