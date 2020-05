De Luca contro le due “cafone” senza mascherina che si sono ribellate ai vigili a Salerno

Vincenzo De Luca si scaglia contro le signore di Salerno senza mascherina che si sono ribellate al controllo dei vigili urbani come testimoniano alcuni video sui social. Il governatore della Campania prende una posizione molto netta contro la cafoneria di chi non rispetta le regole. De Luca spiega che le due signore ree di cafoneria provenivano da una paese della provincia e spiega che si sono messe a imprecare contro le vigilesse che facevano il loro dovere chiedendo loro i documenti. De Luca conclude “mi auguro che queste due cafone siano denunciate e siano chiamate a pagare le sanzioni e a pagare anche sul piano penale insieme con altri signori che hanno inveito contro agenti di polizia municipale che facevano niente altro che il proprio dovere”.

Nel video pubblicato sui social network ci sono persone che urlano “Vergognatevi”, “Delinquenti” e “Assassini” all’indirizzo della polizia mentre altri spiegano che l’intervento delle forze dell’ordine è dovuto alla mancanza della mascherina da parte della signora. “Adesso deve scendere il sindaco”, dice una voce arrabbiata, “ora sputtano tutti, ma che vergogna, che disonesti sporchi”, prosegue. E infine: “Manco gli africani che spacciano droga”.

La signora intanto rimane seduta nella panchina mentre intorno c’è chi parla di “sopruso” e se la prende, come al solito, con gli “africani” dei quali la polizia avrebbe paura e per questo non interviene nei loro confronti. La caduta della signora sembra comunque accidentale, visto che all’inizio del video si vede una persona di spalle che inavvertitamente le va addosso.

