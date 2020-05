Il video della donna senza mascherina fermata sul lungomare di Salerno

Ieri su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una serie di scene che arrivano dal lungomare di Salerno, dove una signora senza mascherina è stata fermata dai vigili: dal video, piuttosto confuso, si capisce che le vengono chieste le generalità, e quando lei si rifiuta di darle il vigile tenta di portarla nella macchina.

La donna senza mascherina fermata sul lungomare di Salerno

Della vicenda non c’è traccia nelle agenzie di stampa ed evidentemente non è stata raccontata nei rapporti della polizia municipale di Salerno. Nel video ci sono persone che urlano “Vergognatevi”, “Delinquenti” e “Assassini” all’indirizzo della polizia mentre altri spiegano che l’intervento delle forze dell’ordine è dovuto alla mancanza della mascherina da parte della signora. “Adesso deve scendere il sindaco”, dice una voce arrabbiata, “ora sputtano tutti, ma che vergogna, che disonesti sporchi”, prosegue. E infine: “Manco gli africani che spacciano droga”.

La signora intanto rimane seduta nella panchina mentre intorno c’è chi parla di “sopruso” e se la prende, come al solito, con gli “africani” dei quali la polizia avrebbe paura e per questo non interviene nei loro confronti. La caduta della signora sembra comunque accidentale, visto che all’inizio del video si vede una persona di spalle che inavvertitamente le va addosso. Inutile dire che il video è intanto diventato un must tra i sovranisti: