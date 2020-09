De Laurentiis positivo al Covid, diceva che aveva fatto indigestione di ostriche

Il presidente del Napoli Calcio, il produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis, è risultato positivo al Covid. A contagiarlo, secondo quanto riferito da una emittente locale napoletana, potrebbe essere stato un dirigente della stessa società calcistica durante il ritiro della squadra a Castel di Sangro, in Abuzzo.

De Laurentiis, che imputava i sintomi di malessere a una indigestione di ostriche, ieri sera a Milano ha partecipato all’assemblea della Lega Calcio all’Hotel Hilton. Secondo quanto riportato da Franco Vanni su repubblica.it

la comunicazione della positività al coronavirus di uno dei partecipanti alla riunione andata in scena all’hotel Hilton – incontro in cui si è deciso di creare una società, partecipata da fondi d’investimento, per gestire i diritti tv del campionato – è stata data ieri sera. De Laurentiis – che non avrebbe indossato la mascherina in diversi momenti della giornata – aveva da giorni sintomi ed era in attesa dei risultati del tampone arrivati in serata. Nonostante questo si è presentato alla riunione di Milano. Solo alle 20 ha informato gli altri partecipanti della sua positività.