Giuseppe De Donno, ex primario di Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova e sostenitore della plasmaterapia contro il Covid ieri è stato trovato morto nel pomeriggio nella sua casa di Curtatone, nel Mantovano. De Donno, che aveva 54 anni, si è tolto la vita. Dopo aver lasciato l’ospedale lavorava come medico di base a Porto Mantovano. Nonostante non abbia lasciato alcun biglietto, e non siano noti i dettagli della vicenda, una certa frangia di complottisti, sta diffondendo delle fantomatiche teorie sul motivo della sua morte.

“L’hanno suicidato”: lo sciacallaggio delle teorie del complotto su De Donno morto

Dal 5 luglio scorso De Donno aveva iniziato la nuova attività di medico di base a Porto Mantovano. Restano da chiarire le dinamiche della vicenda, sulla quale indagano i carabinieri. Gli uomini del colonnello Antonello Minutoli, comandante provinciale dei carabinieri di Mantova, coordinati dalla Procura di Mantova stanno indagando per escludere eventuali responsabilità di terzi. Racconta il Corriere che il medico non avrebbe lasciato alcun biglietto per spiegare i motivi del suo gesto. Quando è stato trovato nella sua abitazione a Curtatone i soccorsi del 118 e i carabinieri di Mantova sono arrivati prestissimo, ma non c’è stato comunque niente da fare. E ora il corpo del medico si trova nelle camere mortuarie dell’ospedale di Mantova, proprio lì dove aveva prestato la sua opera come primario. A disposizione dell’autorità giudiziaria. L’ex primario, tra i simboli della lotta al Covid, soprattutto tramite l’utilizzo del plasma iperimmune, lascia una moglie, Laura, e due figli, Edoardo e Martina. Diversi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia dell’ex primario, tra cui quello del leader della Lega, Matteo Salvini, il senatore leghista Simone Pillon e Red Ronnie, che lo ricorda su Facebook: “Ricordo l’intervista che gli ho fatto quando è diventato un eroe salvando 58 malati terminali di Covid su 58 utilizzando il plasma dei donatori – ha detto -. Lo hanno attaccato e fatto fuggire dai radar. Il dottor Giuseppe De Donno, dopo aver salvato tante vite, è stato emarginato ed era tornato a fare il medico di base, oggi ha preso una corda e ha deciso di abbandonare questo pianeta, lui che ha salvato tante vite”. E proprio sotto il post di Salvini si è scatenata la fiera del peggior complottismo: “si dice che a pensar male si fa peccato, ma questa volta credo che pensar male sia la cosa giusta! E’ stato l’unico che aveva trovato la cura per tutti, ma evidentemente, avrà “disturbato” gli affari (grossi, molto grossi) di qualcuno”, scrive qualcuno e non è l’unico che insinua che dietro la morte di De Donno ci sia un complotto: “No, non è stato tra i promotori…. La cura del plasma, l’ha scoperta LUI!! È STATO DERISO, DENIGRATO E CONDANNATO!! UN UOMO, MEDICO, CHE BEN CONOSCE L’IMPORTANZA DELLA VITA E SI METTE IN GIOCO ( CONTRO MOLTI) PER SALVARE LE PERSONE, NON SI SUICIDA…. TROPPO SCOMODO….”. I più moderati sono quelli che ritengono che De Donno si sia sì suicidato ma per colpa di chi l’ha lasciato solo dopo averlo osannato: “Perché gli hanno impedito di andare avanti? Perché l’avete lasciato solo? L’hanno distrutto!!!! Un uomo così andava protetto e portato su un palmo della mano perché è stato un eroe!!!

E anche nel gruppo “Noi sosteniamo De Donno”, nato quando l’efficacia della terapia del plasma iperimmune, che De Donno aveva promulgato, era stata già ampiamente messa in discussione, sono pochi a credere al suicidio del medico: “Ho seri dubbi , stava raccogliendo dei fondi per aprire una clinica privata per curare con il plasma gratuitamente le persone e di punto in bianco si suicida ?? Un medico che salva e conosce il valore della vita ??? 😢❤️🙏R.I.P.” è solo uno dei tanti commenti di questo tenore:

La solfa è identica anche in altri gruppi di sostegno al medico:

Questo sciacallaggio sul suo corpo ancora caldo è davvero il modo che hanno tutti coloro che lo avevano ammirato in vita per onorarlo? Non riescono a trovare una maniera migliore? Forse l’unico suggerimento è quello di fare silenzio, per rispetto a De Donno e alla sua famiglia ma anche all’intelligenza. I motivi del gesto del medico li conosceva solo lui, e davvero sia chi credeva davvero che il plasma iperimmune fosse la cura per il COVID sia chi, a fronte dell’evidenza scientifica, ha capito che non poteva essere la soluzione, dovrebbe fare un passo indietro. Sarebbe sufficiente non essere più “tifosi” né in un senso né nell’altro. Basta essere umani.