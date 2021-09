Davide Barillari è senza green pass e alla Regione Lazio non lo fanno entrare

“Stamattina sono stato bloccato fisicamente perché non in possesso del green pass. Chiedo sia permesso l’accesso all’aula a tutti i consiglieri vaccinati o meno, prima del 15 ottobre, così come previsto”. Lo ha detto in collegamento video il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari, ex M5s, che stamattina è arrivato alla Pisana per partecipare alla seduta straordinaria del consiglio regionale del Lazio ma si è ritrovato bloccato dal personale addetto alla vigilanza.

DA OGGI NON POSSO ENTRARE IN AULA CONSILIARE

Non ho il greenpass anche se sara’ obbligatorio solo dal 15/10. 3 guardie private che presidiano la porta chiusa a chiave

15 fra polizia, carabinieri e digos.

Qui il covid non c'entra,è questione di DEMOCRAZIA

Un concetto rilanciato anche sui social. Dove Barillari, da sempre molto attivo, intercetta spesso il sostegno dei tanti no vax che si trovano sul web. Il consigliere ha raccontato tutto dal suo punto di vista:

La Digos che mi avvicina prima dell’ingresso in Consiglio. La porta di accesso all’aula chiusa a chiave. 3 guardie private che presidiano fisicamente la porta. 15 fra poliziotti e carabinieri schierati intorno a me, che non raccolgono la denuncia verbale ma mi chiedono di seguirli in commissariato per farla. I più alti dirigenti regionali schierati, con Ialongo a presidiare l’ingresso. Il vicepresidente Porrello che difende la delibera. Tutto per un consigliere regionale sprovvisto di lasciapassare, che può benissimo secondo loro collegarsi da casa con il suo computer e votare quando serve. Nessun altro consigliere regionale presente al blocco dell’ingresso. Non mi aspettavo solidarietà da nessuno, nemmeno da chi in parlamento fa finta di essere contro il greenpass. Tutti gli altri consiglieri regionali collegati comodamente da casa, oppure sgattaiolati dentro, vaccinati e felici, da qualche ingresso laterale. Il Presidente del Consiglio Vincenzi, al quale sto chiedendo regale udienza da ieri, che non è mai disponibile per parlare.

Davide Barillari tenuto fuori dalla sala consiliare della Regione Lazio perché sprovvisto di green pass

Una storia non diversa da quella di Red Ronnie che abbiamo raccontato ieri. Le due intellighenzie no-vax e no green pass si sono presi il lusso di recarsi in luoghi dove per legge è necessario il certificato, vedi il museo di Messina e il Palazzo della Regione Lazio, sfidando la norma. E come detto ieri, hanno poi pensato di lamentarsene sui social dove hanno inserito tutti i dati sensibili possibili ed immaginabili.

Ovviamente il panorama intellettuale nei commenti è tra i più desolanti.