L’andamento dell’epidemia di coronavirus oggi in Italia secondo i dati della Protezione Civile del 3 agosto e il bollettino del ministero della Salute: ci sono 159 nuovi casi e 12 morti. Oggi sono stati effettuati 24mila tamponi. quasi ventimila meno di ieri. Le regioni a zero contagi sono Marche, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Valle d’Aosta e Basilicata. Le persone in terapia intensiva sono 41, uno in meno rispetto a ieri mentre crescono di 26 unità i ricoverati con sintomi e arrivano a 734. I dimessi o guariti sono 129 in più. Le persone in isolamento domiciliare sono 11699, sette in meno rispetto a ieri mentre gli attualmente positivi sono 18 in più. I casi totali sono 248mila.

I dati della Protezione Civile sul Coronavirus oggi 3 agosto in Italia

In Lombardia ci sono 25 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e otto decessi. Nel Lazio i nuovi casi sono 15 con un decesso. Per quanto riguarda i dati nelle altre regioni oggi le Marche e il Friuli Venezia Giulia sono a zero casi. In Veneto si registrano 22 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, che portano a 20.233 il totale dall’inizio della pandemia. Lo comunica il bollettino regionale, che segnala un decesso nelle strutture ospedaliere. I positivi attuali sono 1.051, + 17 rispetto a ieri. La situazione clinica è sostanzialmente stabile, con 112 ricoveri nei reparti con 25 positivi, -2 rispetto a ieri; invariata la situazione nelle terapie intensive, con 7 ricoverati di cui 4 positivi. In Toscana salgono a 10.508 i casi di pazienti positivi al Coronavirus, 10 in più rispetto a ieri (7 identificati in corso di tracciamento e 3 da attività di screening). E uno dei 10 casi giornalieri riscontrati nelle ultime 24 ore è da ricollegarsi al cluster originato qualche giorno fa nel Mugello. I guariti sono otto in più e raggiungono quota 8.974. C’è stato anche un decesso, un uomo di 88 anni della provincia di Lucca.

Il totale dei deceduti dall’inizio dell’epidemia in Toscana è ora di 1.136 persone, di cui otto non residenti in regione. Attualmente i positivi in Toscana sono 398. Nelle giornate di sabato e di ieri su 277 tamponi esaminati in Basilicata uno è risultato positivo e riguarda una badante della Moldavia. E’ asintomatica ed è in quarantena domiciliare. Nella regione lucana i casi attuali sono tutti di importazione dall’estero o da altre regioni. Nel bollettino della task force regionale vengono considerati solo i casi dei lucani residenti con tampone positivo registrato in Basilicata: i casi Covid lucani sono 2, in isolamento domiciliare, mentre le persone guarite sono 373 e quelle decedute 28. Non vengono conteggiati gli stranieri: sono 31 migranti bengalesi ospitati nei centri di accoglienza di Potenza e Irsina (Matera); due badanti moldave, rientrate all’inizio di luglio dal loro Paese, e da quasi un mese ricoverate a Potenza nel reparto di malattie infettive; altri cinque stranieri domiciliati in Basilicata e in isolamento domiciliare.

Nel bollettino, infine, non viene conteggiato un altro lucano, in quarantena obbligatoria in Basilicata, risultato positivo in Emilia Romagna. In Puglia oggi sono 9 i nuovi casi di positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 865 test effettuati. I casi sono cosi’ suddivisi: 3 in provincia Bari; 1 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce. E’ stato registrato un decesso in provincia di Foggia. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 244.174 test e risultate positive 4.648 persone. 3970 sono i pazienti guariti, 125 sono i casi attualmente positivi.

