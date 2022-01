“Attacchiamo gli arbitri”, il fuorionda di Dario Marcolin a Dazn dopo Milan-Spezia

Mentre divampavano le polemiche per la decisione dell’arbitro Marco Serra nei minuti finali di Milan-Spezia, nello studio di Dazn si è consumato il più classico dei fuorionda. Quel momento in cui un ospite in studio parla pensando che il suo microfono sia stato spento per andare in pubblicità. Ed è questo quello che, evidentemente, è accaduto a Dario Marcolin durante il dopo-partita andato in onda sull’emittente che trasmette i match di Serie A.

Apperò, fuori onda di Dazn mentre va in pubblicità con Marcolin che dice “sì attacchiamo gli arbitri” pic.twitter.com/maOJuWDmqW — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 17, 2022

Dario Marcolin e il fuorionda a Dazn dopo Milan-Spezia

“Sì, attacchiamo gli arbitri”, si sente alla fine del filmato. A parlare non è il conduttore e neanche l’altro commentatore in studio (l’ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini). Ma è proprio Dario Marcolin, con un passato nelle file della Cremonese, della Lazio, del Genoa, della Sampdoria e del Napoli. I momenti erano quelli della fibrillazione dopo le polemiche per l’arbitraggio di Marco Serra in Milan-Spezia.

Il direttore di gara, commettendo un grave errore – che ha portato anche l’AIA (Associazione Italiana Arbitri) a scusarsi con i rossoneri pochi minuti dopo il triplice fischio – non ha concesso il vantaggio su un fallo al limite dell’area subito da Ante Rebic. Quel pallone è finito sui piedi di Messias che ha calciato in porta. Ma pochi istanti prima che il pallone si insaccasse (un gol che avrebbe portato il Milan in vantaggio, 2-1, durante i minuti di recupero), ecco il fischio che strozza in gola l’urlo di esultanza dei tifosi rossoneri. Punizione e gol che resterà solo negli infiniti replay di quel finale di partita.

Perché, visto quel che è accaduto, non si può neanche parlare di rete annullata visto che il fischio è arrivato prima che il pallone varcasse la linea di porta. Quindi il passo indietro e la punizione dal limite per quel vantaggio non concesso. Poi l’altra beffa. Negli istanti finali a segnare il gol della vittoria è stato lo Spezia che ha espugnato il campo di San Siro. Tra le polemiche. Proteste che sono proseguite in campo e fuori contro l’arbitro Serra che ora, probabilmente, pagherà caro quell’errore.

(foto e video: da Dazn)