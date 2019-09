Daniele Pozzi, culturista e fresco vincitore di quattro medaglie, è morto nel sonno all’età di 23 anni. Domenica aveva conquistato quattro medaglie durante una esibizione a Padova, città dove ieri è stato trovato morto in una stanza d’albergo. Originario di Varese, a trovarlo morto è stata la fidanzata che poi ha dato l’allarme. Il pm attende i primi accertamenti per disporre l’autopsia.

Daniele Pozzi: il culturista morto a 23 anni

Pozzi aveva partecipato alla Yamamoto Nutrition Pro Cup, un concorso per culturista valido per partecipare a Mr. Olimpia,la più importante competizione mondiale per body builder. Poi si era concesso una cenetta con la fidanzata. Infine erano tornati nella loro stanza all’Hotel B&B, proprio dietro alla Fiera di Padova dove nel pomeriggio aveva partecipato alle gare tra forzuti dai muscoli d’acciaio in posa da statua greca. Di mestiere faceva l’agente di sicurezza e la fidanzata 44enne non ha idea di cosa abbia provocato l’arresto cardiocircolatorio. I carabinieri hanno appurato che nella camera d’albergo non c’erano sostanze dopanti. Il Gazzettino ha sentito Matteo Martinez, che lo seguiva:

Su questa vicenda però aleggia lo spettro dell’uso di prodotti per aumentare le prestazioni. Il suo preparatore atletico, Matteo Martinez, molto conosciuto nell’ambiente del culturismo lombardo, che seguiva il ragazzo solo da circa un mese, ha spiegato: «Era con me da 4 settimane. Prima girava voce ci andasse giù “pesante”. L’ho ripreso perché stava facendo cose assurde e inspiegabili».

La notizia della sua morte è stata una doccia fredda per il suo allenatore, Martinez: «Ho cercato di sistemarlo. Erano 4 settimane che lo seguivo, ho cercato di trovare la via giusta per poterlo indirizzare. Daniele è stato a “carboidrati zero” (dieta solo proteica, ndr)per tanto tempo e usava tante cose. Sono distrutto». La sua bacheca facebook è piena di messaggi strazianti degli amici che lo ricordano:

Leggi anche: Veronica Mammì: la moglie del consigliere Stefàno promossa assessora a Roma