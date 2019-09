Veronica Mammì: la moglie del consigliere Stefàno promossa assessora a Roma

Sergio Rizzo su Repubblica Roma oggi va all’attacco della Giunta Raggi dopo il maxirimpasto di ieri che ha segnato l’entrata di tre nuovi assessori e lo spostamento di Linda Meleo dai trasporti ai Lavori Pubblici. Rizzo si concentra sull'”ineleganza” dell’incarico a Veronica Mammì, moglie del consigliere ed ex presidente della Commissione Trasporti Enrico Stefàno:

Ma è difficile non considerare figura politica anche Veronica Mammì, promossa dall’incarico di assessora municipale alle Politiche sociali a quello ben più importante di assessora comunale per la stessa materia. È infatti una militante del M5S, consigliera eletta al municipio VI (Casilino). Senza considerare che si tratta della moglie di Enrico Stefàno, influente consigliere già presidente della commissione Trasporti, poi vicepresidente vicario del consiglio comunale e ora in procinto di rientrare nel pesantissimo ruolo di controllore politico dell’Atac: non è un mistero che negli ultimi tempi abbia dato segni di una certa insoddisfazione.

In virtù del rapporto di coniugio, quando la signora Stefàno venne nominata assessora al municipio VII (Tuscolano e Cinecittà) non le furono risparmiate le critiche. Sdegnosamente respinte al mittente dalla presidente municipale grillina Monica Lozzi: “L’ho scelta in base alle competenze”. Motivazione che di sicuro varrà anche per questa promozione, e che il curriculum non smentisce.