Oggi la ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone ritorna sulla polemica che l’ha vista attaccata da Salvini, Meloni e Gasparri per aver firmato una proposta di legge per la legalizzazione della cannabis. E spiega che nessuno dei parlamentari ha aderito alla sua proposta di fare il test del capello

La ministra Dadone rivela: “Al test antidroga nessuno ha detto sì”

In un post su Facebook Dadone aveva risposto: “Noi siamo qui per dare l’esempio, io sono incensurata altrimenti non avrei potuto nemmeno candidarmi col MoVimento 5 stelle, non assumo sostanze stupefacenti e affronto nel merito ogni questione politica. I miei detrattori possono dire lo stesso? I giovani che ci guardano hanno il diritto di saperlo, di sapere chi sono le persone che pretendono di dirgli cos’è giusto o sbagliato”. Oggi al Corriere aggiunge:

A Un giorno da pecora le hanno chiesto se si è mai fatta una canna. Non ha risposto. Qualcosa da nascondere, ha chiesto retoricamente il Secolo d’Italia? «No, se avessi risposto, avrei dato ragione alla logica del modello positivo o negativo». Ha chiesto il test antidroga: «Ma sì, se la mettiamo sui modelli, allora facciamo tutti un bel test dei capelli». Sa che non tutti ne uscirebbero immacolati? «Ah non so — ride —.Comunque non ho avuto adesioni»

Poi alla domanda se sia antiproibizionista aggiunge: “Non è una questione di definizioni, mi piacerebbe che ci si confrontasse. Anche perché oggi la Dadone non deve decidere niente, non deve approvare nessuna legge. Il Parlamento è sovrano, non è una questione che riguarda il governo. La cosa più urgente per me è quella sulla cannabis terapeutica”

Cosa aveva detto la ministra Dadone a Un giorno da pecora? Le critiche ricevute da alcuni del centrodestra per la mia delega alle politiche antidroga? “Sono delusa dalle bieche argomentazioni rivolte nei miei confronti, l’immagine che ne è uscita è che io sostanzialmente sarei una persona che fa uso di sostanze, cosa che ovviamente non corrisponde a verità. Io invito i colleghi, soprattutto quelli che hanno fatto polemiche, a farci tutti insieme un test antidroga. In un’ottica costruttiva, così, daremo un bel messaggio: siamo tutti coesi nella lotta alla droga”. L’appello, ai microfoni di ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, viene dalla ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone, che oggi è stata ospite della trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari