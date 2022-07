Da Paola Taverna a Roberto Fico, i parlamentari del M5s dicono addio al Parlamento

Il presidente della Camera Roberto Fico, la vicepresidente vicaria del M5s Paola Taverna, la deputata Giulia Sarti, il sottosegretario di Stato del ministero dell’Interno Carlo Sibilia. Sono solo alcuni dei membri del Movimento 5 stelle che, data la conferma del limite ai due mandati, non potranno ricandidarsi alle prossime elezioni.

Fico, Taverna, Sibilia e Sarti: i parlamentari del M5s non più ricandidabili

Paola Taverna si prepara alla conclusione del suo mandato da parlamentare del Movimento 5 stelle. E lo fa scrivendo un lungo post su Facebook: “Il Movimento 5 Stelle è figlio di una visione, un sogno che ha saputo farsi realtà portando nei palazzi la voce di chi non veniva ascoltato. Ringrazio tutti voi per avermi dato la possibilità di essere parte di quella voce in questi 10 anni. Sorrido pensando che forse l’eco delle mie urla contro il sistema e le sue storture continuerà a sentirsi ancora per qualche tempo a Palazzo Madama!”. E ancora: “È il momento di guardare avanti e di farlo tutti insieme! Con l’entusiasmo delle origini e la voglia di cambiare che ci ha consentito di vincere tante battaglie. Io c’ero, ci sono e ci sarò sempre!”. “Amarezza? Perché? Credo di aver servito le istituzioni con onore. Di aver fatto il mio dovere fino in fondo”, dichiara invece Roberto Fico, come viene riportato da Repubblica. “Sono felice di questi anni. Felice di questo ruolo – dice -. Cosa farò adesso? Semplicissimo. La campagna elettorale”. Sempre su Repubblica, si leggono anche le parole di Carlo Sibilia, che in un’intervista, afferma: “Non siamo stati eletti per diventare le nuove cariatidi, ma per migliorare la qualità della vita degli italiani. Stop a due mandati non significa stop a fare politica. Anzi si può essere ancora più credibili lontani dai palazzi”. La deputata Giulia Sarti interviene, invece, su La Stampa: “In commissione Giustizia e in commissione Antimafia ho fatto le esperienze più importanti della mia vita. Mi mancheranno quel lavoro e quei sacrifici, ma il nostro impegno non è ancora finito, ci stiamo preparando alla prossima battaglia”. Insomma, tanti addi dovuti alla regola del doppio mandato. Tra chi ha già due legislature alle spalle, rientrano anche il ministro delle Politiche giovanili Fabiana Dadone, quello per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, l’ex ministro Danilo Toninelli, Riccardo Fraccaro, Nunzia Catalfo, ex ministro del Lavoro e l’ex ministro della Salute Giulia Grillo.