Crozza e la geniale imitazione di Speranza | VIDEO

Roberto Speranza nell’imitazione di Maurizio Crozza e la “sinistra leggerissima”. Somiglia all’originale?

Per Maurizio Crozza Speranza rappresenta l’ennesimo personaggio che aggiunge al suo repertorio. Il ministro ha uno sguardo svagato, quasi perso e ribadisce che “sono gli scienziati” a dire che lo è. E cantando sulle note di «Musica leggerissima» di Colapesce e Dimartino arriva la frecciata di Crozza: «Sono di sinistra leggerissima… Governo, ma non troppo!». L’imitazione è apprezzatissima tanto che in molti sulla pagina Facebook di Fratelli di Crozza, che tornerà in onda il 24 settembre in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, dichiarano che la copia è meglio dell’originale. Non mancano i detrattori del ministro che anche in questa occasione fanno polemica dicendo che “non c’è da ridere purtroppo”. Ma c’è anche chi considera l’imitazione come un traguardo ambito da ogni politico perché sancisce la sua popolarità e la sua importanza: “Meno male anche lui oramai se Crozza non partecipa alla scalata della notorietà nessun politico raggiunge la vetta . La sinistra con Bersani era ferma al Massimo D’Alema strepitoso meno male che è arrivato”. Insomma a Roberto Speranza non rimane che essere contento e godersi lo spettacolo come altri protagonisti della stagione pandemica ripresi dall’attore.