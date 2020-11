Il nubifragio a Crotone e gli allagamenti

I vigili del fuoco sono tempestati da richieste di soccorso da vari punti della citta’ ed alcune abitazioni sono state evacuate per precauzione. Gia’ da ieri sera la protezione civile aveva diramato l’allerta rossa, la massima, per la provincia di Crotone fino all’alto Jonio cosentino. Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha riunito in seduta permanente il Centro operativo comunale di protezione civile che sta monitorando la situazione in contatto costante con Prefettura, Protezione civile e Vigili del fuoco. Al momento non si registrano feriti ma la situazione meteo in queste ore e’ destinata a peggiorare per cui e’ stato rinnovato l’invito a tutti i cittadini di restare a casa per motivi di sicurezza ma anche per non ostacolare il lavoro delle squadre di soccorso che sono tutte impegnate sul territorio. Per i crotonesi in queste ore e’ tornato l’incubo della devastante alluvione che il 14 ottobre del 1996 provoco’ sei vittime e danni per milioni di euro

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Rete Meteo Amatori (@retemeteoamatori)