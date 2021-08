Crollo della palazzina a Torino, estratto morto il bimbo di quattro anni

Non ce l’ha fatta il bimbo di quattro anni rimasto vittima del crollo di un palazzo nella periferia di Torino. Salvi i quattro adulti, ma due in gravi condizioni

Prima una forte esplosione, poi la palazzina è crollata. Siamo a Torino. Erano le 8.55 di questa mattina in strada del Bramafame, zona Nord-Ovest del capoluogo piemontese. Cinque le persone rimaste coinvolte, tra cui tre uomini, una donna e un bimbo di quattro anni, che è stato purtroppo – è notizia di pochi minuti fa – estratto morto dalle macerie. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a tirarlo fuori sono subito accorsi i sanitari del 118 ma purtroppo non c’era più nulla da fare. Non ci sarebbero altre persone sotto le macerie. Tutte le persone coinvolte nel crollo sono cittadini stranieri extracomunitari.

Queste le immagini che arrivano direttamente dalla zona.

🔴 #Torino #24agosto 8:55, crollo parziale di una palazzina di due piani in strada del Bramafame: una persona estratta dai #vigilidelfuoco, squadre al lavoro per la ricerca di altri possibili dispersi [#24agosto 9:30] pic.twitter.com/GqLs3KczBO — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 24, 2021

Il bambino, figlio della donna ricoverata al Cto, è stato l’ultimo ad essere trovato: vani i disperati tentativi dei medici di rianimarlo. Confermata la causa dell’esplosione: una fuga di gas, che non sarebbe però collegata alla rete cittadina ma, verosimilmente, sarebbe fuoriuscita da una bombola.

Torino: Italgas, ‘in palazzina crollata non c’era metano, dispersione gas non da nostri impianti’

”Con riferimento al crollo della palazzina avvenuto stamattina a Torino, in via Bramafame 42” Italgas fa sapere che ”l’immobile non era servito dalla rete di distribuzione cittadina del metano”. ”Si esclude, dunque, che l’eventuale dispersione possa essersi originata da impianti del gas gestiti da Italgas”, sottolinea l’azienda.

Boato tremendo, avvertito a grande distanza

Il boato è stato avvertito anche a grande distanza, fino al quartiere Madonna di Campagna, come una specie di terremoto, secondo quanto riportano diverse testimonianze. L’esplosione è stata così forte che la casa si è accartocciata su se stessa, lasciando solo macerie. Al momento i vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona.