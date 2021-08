Crolla una palazzina a Torino, si cercano i dispersi | VIDEO

Prima una forte esplosione, poi il palazzo crollato a Torino. Dalle 8.55 di questa mattina in strada del Bramafame, zona Nord-Ovest del capoluogo piemontese, i Vigili del Fuoco sono a lavoro per soccorrere le persone che si trovavano all’interno dello stabile. Queste le immagini che arrivano direttamente dalla zona.

🔴 #Torino #24agosto 8:55, crollo parziale di una palazzina di due piani in strada del Bramafame: una persona estratta dai #vigilidelfuoco, squadre al lavoro per la ricerca di altri possibili dispersi [#24agosto 9:30] pic.twitter.com/GqLs3KczBO — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 24, 2021

Palazzo crollato a Torino, le prime immagini dei Vigili del Fuoco

Al momento, secondo quanto riferisce AdnKronos, tre persone sono state estratte vive dalle macerie e affidate alle cure del personale medico giunto sul posto. I Vigili avrebbero individuato anche una quarta persona, un ragazzo, e stanno tentando di rimuovere i massi e i pezzi del palazzo crollato a Torino per soccorrerlo. Nessuno di loro, stando alle prime indiscrezioni, sarebbe in pericolo di vita.

🔴 #Torino crollo palazzina, donna estratta in vita da sotto le macerie. Prosegue il soccorso delle squadre #usar dei #vigilidelfuoco [#24agosto 10:15] pic.twitter.com/ci9GfKnHtv — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 24, 2021

Non è ancora certo, però, il numero delle persone presenti all’interno della palazzina – all’altezza del civico 32 della strada del Bramafame, non molto distante dall’Allianz Stadium dove la Juventus gioca le sue partite casalinghe – e le ricerche stanno proseguendo anche con il supporto di un team Usar e dell’unità cinofili. Si parla anche della presenza di una bambina che, per ora, non sarebbe ancora stata individuata.

Le informazioni, per il momento, parlano di un’esplosione che ha provocato il crollo parziale dello stabile. I Vigili hanno già messo in sicurezza la zona sospendendo la fornitura di gas per evitare il rischio di fughe che potrebbero provocare ulteriori danni.

(foto e video da profilo Twitter dei Vigili del Fuoco)