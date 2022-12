"Non ideologia, ma musica", Cristina D'Avena spiega perché ha detto sì alla festa di Fratelli d'Italia

La sua manager (nonché sorella) ha detto che Cristina D’Avena ha una forte simpatia per Giorgia Meloni e che non disdegnerebbe un duetto con lei. Ma oggi, dopo 24 ore di polemiche, la stessa cantante di quelle canzoni che hanno segnato generazioni di piccoli e grandi telespettatori di cartoni animati è voluta intervenire per spiegare i motivi che l’hanno spinta a dire “sì” all’invito di cantare in piazza per la festa di Fratelli d’Italia a Roma. E la sua esibizione si terrà proprio nella giornata di oggi, giovedì 15 dicembre.

Cristina D’Avena risponde alle critiche per la festa di FdI a Roma

La cantante sostiene che la sua sia una partecipazione solo per portare della musica (la sua iconica musica) e non per parlare di ideologie politiche. Poi ha voluto ricordare a tutti i suoi impegni e sostegni in favore dei diritti civili e delle comunità LGBTQ+: