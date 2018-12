«Il cambiamento climatico? Colpa di Satana»

Cristiano Ceresani, capo gabinetto del ministero per la Famiglia e le disabilità e autore del libro ‘Kerygma, Il Vangelo degli ultimi giorni’, ha illustrato le sue personalissime teorie sul riscaldamento globale e sui mutamenti climatici. “È colpa dell’uomo se abbiamo calpestato il pianeta, ma nel cuore dell’uomo agiscono forze trascendenti. A Satana resta poco tempo per prendere di mira il creato”

Si racconta che il suo libro è un agevole tomo da 500 pagine che attraversa i principali eventi della Storia e che riconosce nei Vangeli e nell’Apocalisse quel che deve accadere perché si compia la volontà di Dio. In un passaggio del libro, emerge chiaro come la pensi Ceresani sui fatti della vita: “La scomparsa della Verità dietro il nuovo dogma imperante del relativismo etico condusse a legittimare le pratiche più disumane, come l’aborto e l’eutanasia, e la diffusione di teorie deleterie, come quella del gender, rinvigorì l’attacco alla famiglia”. Ceresani prima di diventare capo di gabinetto di Fontana ha ricoperto lo stesso ruolo nel ministero delle Riforme guidato da Maria Elena Boschi durante il governo Renzi.