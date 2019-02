Lo stress e le crisi (coniugali) degli assessori M5S a Roma

In un corsivo a firma di Simone Canettieri, Il Messaggero oggi racconta un dialogo “intercettato” alla buvette del Campidoglio tra due consiglieri del MoVimento 5 Stelle, che raccontano delle difficoltà nell’amministrare la città e dei risvolti che ha sulle vite private di chi è coinvolto nell’impresa della Giunta Raggi:

«Ah, che vita che facciamo! Anzi, qui non si vive più, caro mio. E gli assessori, poi, stanno peggio di noi. Ultimamente due dei nostri sono finiti chi dal medico e chi al pronto soccorso colti dall’eccessivo stress. E in precedenza, come ricorderai,toccò a Virginia». In effetti il problema è reale. E la vita di un assessore di Roma è davvero agra: ha le stesse competenze, per vastità, di un ministro ma molti meno poteri e soprattutto stipendi di gran lunga inferiori rispetto a chi siede in un dicastero con codazzo di sottosegretari al seguito.