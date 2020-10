Crisanti: “Il lockdown a Natale è possibile”

Andrea Crisanti, ospite della trasmissione Studio24 di Rainews rilancia l’ipotesi del lockdown: “Apprezzo sempre la franchezza: loro – spiega il direttore del Laboratorio di Virologia e microbiologia dell’università di padova riferendosi alla Gran Bretagna – hanno già detto tre settimane fa ‘Abbiamo tutto il sistema di conctact tracing in collasso e dobbiamo pensare a fare dei lockdown su determinate regioni. Secondo me bisogna sempre dire la verità: in Gran Bretagna in questo momento si sta discutendo dell’ipotesi di fare dei lockdown in coincidenza con le vacanze scolastiche, e sono d’accordo la priorità è quella di mantenere la continuità dell’insegnamento”.

Il giornalista chiede a Crisanti se anche in Italia potrebbe succedere la stessa cosa durante la pausa scolastica per il Natale. E il virologo risponde: “Io penso che sia nell’ordine delle cose: un lockdown in quel periodo potrebbe resettare in qualche modo il sistema, abbassare la trasmissione e aumentare il contact tracing, perché con i numeri di ora il sistema è saturato”. Che la situazione sia in via di peggioramento non lo dice solo Crisanti: oggi Patrizio Pezzotti, l’epidemiologo dell’Iss che cura il rapporto mensile sulla mortalità da Covid, ha spiegato che in poche settimane arriveremo ad avere 100 morti al giorno per COVID-19.

Leggi anche: Fino ad oggi Immuni in Veneto è stata inutile