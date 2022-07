Nonostante una pizza da 60 euro, il locale di Briatore non è tra le 100 pizzerie migliori d’Italia

La classifica per il 2022 vede in testa “I Masanielli”, dove la margherita classica costa 6 euro

Non è sempre vero che la bontà di un prodotto condizioni anche il suo prezzo di vendita. E questo è stato confermato dalla classifica, aggiornata al 2022, stilata dalla “50 Top pizza Italia”. Perché al netto delle polemiche del mese di giugno, il Crazy Pizza di Flavio Briatore non si è classificato nelle prime 100 posizioni di questa graduatoria. Insomma, per gli esperti la pizzeria di Briatore – quella in cui la pizza con il patanegra costa 60 euro – non merita di essere inserita all’interno di quell’alveo dei migliori locali da segnalare. Da Nord a Sud.

Crazy Pizza di Briatore fuori dalle 100 migliori pizzerie d’Italia

Il valore di questa classifica è di livello, perché fa parte di quelle guide che – inevitabilmente – condizionano anche le scelte dei clienti. Spesso e volentieri, infatti, molte persone – soprattutto i turisti – cercano indicazioni online e si basano sulle graduatorie, sulle recensioni e sui premi vinti dai diversi locali sparsi sul territorio. E dopo aver polemizzato sul costo troppo basso di alcune (molte) pizzerie ed aver ricevuto le risposte piccate da parte di molti ristoratori e pizzaioli napoletani (dove la pizza è un piatto sacro e il costo è molto più basso rispetto al resto del Paese), ecco arrivare quella che non possiamo definire una bocciatura, ma poco ci manca.

Perché a svettare in testa alla classifica delle 100 migliori pizzerie italiane del 2022 è “I Masanielli” di Caserta che precede “50 Kalò” di Napoli. Poi, scorrendo lungo la graduatoria, troviamo locali – alcuni anche molto famosi – che vanno da Nord a Sud. Come previsto, però, buona parte delle pizzerie “premiate” si trovano in Campania. E il trionfatore di quest’anno, per fare un esempio, vende la sua pizza margherita a 6 euro. Un prezzo molto più basso rispetto ad alcuni locali del Centro-Nord. Molto più basso del Crazy Pizza di Briatore che, nonostante l’appeal mediatico, non è neanche presente in questa classifica.