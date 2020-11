Lo chef Cracco diffida Giletti e La7 per le parole di Fabrizio Corona a Non è L’arena sulle feste di Genovese e lo annuncia su Facebook

Lo chef Cracco diffida Giletti e La7 per le parole di Fabrizio Corona a Non è L’arena sulle feste di Genovese e lo annuncia su Facebook

Cracco diffida Giletti e La7 per le parole di Fabrizio Corona sulle feste di Genovese

Queste le parole di Carlo Cracco: “Mi trovo costretto a pubblicare la formale diffida già inviata dal mio legale a LA7-Giletti e Corriere dello Sport – Zazzaroni per il vergognoso spettacolo offerto da Non è l’Arena e Fabrizio Corona e le notizie scandalistiche completamente inventate. LA7 ha assai significativamente già risposto che rimuoverà l’intervento incriminato. Ribadisco la mia totale estraneità a tali fatti e procederò senza indugio a sporgere querela e a richiedere i danni contro chiunque continuerà a diffamarmi. Spero solo che, in generale, questo modo di fare informazione cessi al più presto”. Cosa aveva detto Fabrizio Corona?

Ditemi voi se è normale che si permetta ad una persona ai domiciliari con non so quante condanne alle spalle di fare la morale sul caso Genovese, di fargli lanciare accuse a Carlo Cracco (CONNIVENZA), Cracco che è stato pagato per un catering. È una cosa gravissima. pic.twitter.com/4JEq5o7s4g — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 23, 2020

Nel video si può sentire Corona che afferma che lo chef era connivente con le vicende per cui è accusato Genovese, ovvero lo stupro di una diciottenne drogata durante una delle sue feste