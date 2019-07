La Nuova Venezia racconta di un incidente sfiorato a Venezia per la nave da crociera Costa Deliziosa, che ha rischiato di schiantarsi o di colpire altre imbarcazioni in riva Sette Martiri. La nave ha sfiorato diverse imbarcazioni di Actv e uno yacht ormeggiato in banchina. Solo all’ultimo momento i piloti dei rimorchiatori di prua sono riusciti a raddrizzare la nave che stava uscendo da Venezia, nonostante il forte vento. Nel video pubblicato dalla pagina facebook Venezia non è Disneyland si vede l’incidente sfiorato con lo yacht e gli improperi di chi sta assistendo alla scena.

L’incidente sfiorato dalla Costa Deliziosa in riva Sette Martiri a Venezia

Anche secondo informazioni della Capitaneria di Porto citate dall’agenzia ANSA la prua della nave sarebbe arrivata a sfiorare uno yacht ancorato in Riva Sette Martiri, e altre imbarcazioni del servizio pubblico di trasporto, riuscendo alla fine ad evitare l’incidente. “Sono dei bastardi delinquenti, non dovevano muoversi con questo tempo, avevano le previsioni, assassini!”, dicono le persone che assistevano alla scena del video. Oggi a Venezia c’era brutto tempo ed era poco sicuro muoversi in quelle condizioni meteorologiche.

Ma c’è chi non è d’accordo con questa interpretazione: Andrea sostiene che dal video si capisca che il ferryboat era entrato in rotta di collisione con la nave e non riusciva a mantenere la sua dritta dalle raffiche di vento: per questo la nave si è buttata verso la riva per schivarlo.

Leggi anche: Malta autorizza Alan Kurdi a sbarcare con i 65 naufraghi