Cosa sono le “attività sospette” di Libero su Twitter?

Ieri Twitter ha limitato l’attività dell’account di Libero. Infatti sul sul profilo ufficiale del quotidiano ospitato dal canale social appare un alert: “Attenzione: questo account è temporaneamente limitato” a cui viene aggiunta una spiegazione: “L’avviso qui presente ti viene mostrato poiché l’account in questione ha eseguito delle attività sospette. Vuoi davvero proseguire?”

Non si tratta di un ban come quello che ha subito Trump qualche giorno fa. Infatti “proseguendo” si può vedere la timeline di Libero che è quindi ancora presente su Twitter. Cosa è successo dunque? Si tratta di censura come hanno detto Salvini e Meloni? Libero dal canto suo spiega che potrebbe essere stato segnalato: “Twitter sta insomma limitando la diffusione dei nostri cinguettii e ci sta impedendo di farne di nuovi. Ancora non ci è chiara la ragione: basta consultare il nostro feed – sottolinea ancora ‘Libero‘ – per rendersi conto che, ragionevolmente, non c’è alcun contenuto che vìoli gli standard della comunità (così come riconosciuto da altre testate nazionali che hanno ripreso la vicenda del ‘ban’ che ci ha colpito). Si ricorda che simili limitazioni possono scattare in seguito anche a un numero di segnalazioni del nostro account da parte di singoli individui: in questi casi il blocco – se ingiustificato, come sembra essere in questo caso – è molto limitato nel tempo. Stiamo indagando su quanto accaduto e contiamo di tornare presto a cinguettare”. Alex Orlowsky spiega che la limitazione dell’account potrebbe anche dipendere da motivi tecnici come un utilizzo scorretto delle API o da tentativi di hackeraggio. Insomma tutto molto lontano dalla censura