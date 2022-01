Cosa potranno fare, da oggi, le persone senza Super Green Pass

Entrano in vigore le restrizioni previste dagli ultimi due decreti del governo per i non vaccinati

L’Epifania si è portata via tutte le feste. Il 10 gennaio, invece, porta via buona parte delle attività a chi non si è vaccinato (o non è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi). Come previsto dagli ultimi due decreti del governo, oggi scatta il giro di vite nei confronti dei cittadini che sono sprovvisti di Super Green Pass (o certificazione verde rafforzata che si ottiene solamente tramite guarigione o immunizzazione). Sono molti i luoghi (anche all’aperto) in cui i non vaccinati non potranno accedere.

Super Green Pass, da oggi il via alle limitazioni per i no vax

Nessuna possibilità di salire a bordo di un mezzo pubblico (locale o regionale), niente pranzi e cene in bar, pub e ristoranti (nemmeno all’aperto, anche se il clima rendeva questa ipotesi comunque poco percorribile). Da oggi, lunedì 10 gennaio, sono entrate in vigore le prescrizioni che riguardano i non vaccinati. Quelle inserite all’interno del decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla Vigilia di Natale e ribadito dagli altri provvedimenti presi dal governo nelle ultime settimane. Queste le principali novità in vigore, in un lungo elenco di restrizioni per chi è sprovvisto di Super Green Pass:

bar e ristoranti (o locali dove si consumano cibi e bevande, al chiuso e all’aperto);

stadi e palazzetti dello sport;

piscine, palestre, spogliatoi e sport di squadra;

parchi divertimento e tematici;

teatri, cinema e musei;

sagre, fiere e centri congressi;

strutture ricettive (alberghi e similari)

centri benessere (ma non per chi sta effettuando terapie riabilitative) e culturali

sale scommesse, bingo e casinò;

impianti di risalita se collocati in comprensori sciistici;

feste relative a cerimonie civili o religiose.

A tutto questo si collega anche la limitazione agli spostamenti: chi non è vaccinato (o, più semplicemente, è privo di Super Green Pass) non potrà utilizzare i mezzi pubblici per spostarsi all’interno della città. Ma la limitazione è estesa anche ai viaggi più lunghi, con treni, aerei e navi. Un provvedimento che parte da oggi, lunedì 10 gennaio 2022 e si concluderà con la scadenza dello stato di emergenza, attualmente prevista per il 31 marzo di quest’anno (al netto di un’ulteriore proroga che sarà valutata nel corso delle prossime settimane).

Cosa potranno fare i non vaccinati

Il 15 febbraio, il Super Green Pass diventerà obbligatorio per tutti gli over 50 che lavorano. Mentre, alla spicciolata, nelle prossime settimane ci sarà un’ulteriore stretta con la richiesta di Green Pass base (da tampone, antigenico – 48 ore – o molecolare – 72 ore) per accedere ad altre attività: dal 20 gennaio occorrerà per barbieri, parrucchieri ed estetisti; dal 1° febbraio per servizi bancari, uffici pubblici, Poste, Inps (e altri servizi pubblici), centri commerciali e negozi. Fino a queste date si potrà acceder senza certificazione base. Non è prevista la presentazione di questo documento per le farmacie e i supermercati, indicate come attività che vendono beni essenziali.

(FOTO IPP/MIPA)