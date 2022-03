Cosa ha detto il sindaco di Przemyśl mentre consegnava a Salvini la maglia col volto di Putin (tradotto in italiano) | VIDEO

Nella scena diventata ormai iconica che vede protagonisti Wojciech Bakun – sindaco di Przemyśl – Matteo Salvini e una maglia di Putin, l’elemento che manca sono le effettive parole con le quali il rappresentante cittadino si è rivolto al leader della Lega. Salvini si era recato nella cittadina a pochi chilometri al confine con l’Ucraina per “portare aiuto ai rifugiati”, come ha provato a dire balbettando mentre Bakun gli rinfacciava il suo passato filo-russo nel suo discorso ai giornalisti:

Prima di tutto vorrei dire, che la collaborazione è internazionale e collaboriamo con molte organizzazioni italiane in aiuto di accoglienza. C’è anche tanto aiuto da parte dei cittadini italiani, per i quali ho tanta stima e rispetto, e vorrei ringraziare tutti i cittadini, organizzazioni e aziende che ci sostengono.

Nonostante ciò vorrei far notare personalmente al senatore Salvini. Qui ho un regalo che vorrei dare e andare al confine insieme con il signor senatore, al centro di accoglienza per i migranti, e far vedere che cosa ha fatto, il suo amico Putin.

La persona che lei descrive come il suo amico, che cosa ha fatto veramente, a tutte queste persone, in quantità di almeno cinquanta mila al giorno che attraversa il confine.

Chiedo di andarci insieme al centro di accoglienza, e potremmo andare al confine se lei indossasse questa maglietta. La invito signor senatore “no respect for you”.

Cosa ha detto il sindaco di Przemyśl mentre consegnava a Salvini la maglia col volto di Putin

Bakun ha poi spiegato il perché della sua uscita, con un post su Facebook: “Ci sono situazioni in cui devi dire la verità dritta in faccia. Quando ho scoperto che anche il Senatore Matteo Salvini, in visita in Polonia, vuole visitare Przemy yll – ha scritto – ho pensato che fosse una buona occasione per ricordare all’ex premier italiano (qui il sindaco, fortunatamente, sbaglia. Salvini non è mai stato presidente del Consiglio) il suo sostegno alle azioni di Putin in Ucraina. Nel 2017, Matteo Salvini con la stessa identica maglietta si fotografa sullo sfondo del Cremlino, riferendosi a Putin come suo amico e sostenendo l’annessione della Crimea. Così ho regalato al signor Salvini la stessa identica maglietta, chiedendogli di indossarla e visitare un centro umanitario o il confine con me”.